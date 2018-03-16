Мэй и Туск пришли к соглашению по делу отравления Скрипаля

Председатель Европейского совета Дональд Туск обсудил по телефону в пятницу с главой британского правительства Терезой Мэй предстоящую реакцию Европейского союза на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"(Состоялся - ред) телефонный разговор с премьер-министром Терезой Мэй для подготовки четкого послания ЕС по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Как ожидается, эта позиция ЕС по инциденту в Великобритании будет заявлена на саммите Евросоюза 22-23 марта.

Ранее сообщалось, что, находясь с визитом в Финляндии, Д.Туск выразил "полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жестокой атаки, которая, по всей видимости, была осуществлена Москвой".

"Я готов поставить этот вопрос в повестку дня саммита ЕС на следующей неделе", - сказал он 14 марта на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с премьер-министром страны Юхой Сипиля, комментируя реакцию Лондона на "дело Скрипаля".