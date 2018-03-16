Канцлер Германии и Президент Франции договорились о реформах в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в июне представят план реформы ЕС.

Об этом оба лидера объявили после переговоров в Париже, сообщает Deutsche Welle.

Ангела Меркель и Эммануэль Меркель заявили, что план реформ должен противостоять вызовам, которые создают Brexit и рост популизма в ЕС. Лидеры также осудили Россию за ее роль в отравлении российского экс-шпиона в Солсбери.

Меркель поздравила призыв Франции к смелой реформы еврозоны.

"Относительно укрепления экономического и валютного союза, нам нужно иметь в виду, что нам необходимо стабилизировать евро... В нашей общей европейской политике мы хотим показать результаты. Как европейцы мы будем непобедимыми, если останемся объединенными", - сказала Меркель на пресс-конференции вместе с президентом Макроном.

Лидеры объявили, что они проведут серию встреч по целому ряду направлений накануне саммита лидеров ЕС в июне.

"Отныне и до июня мы будем уделять особое внимание монетарному и финансово-экономическому союзу, миграции, обороне и торговой политике - всем основным направлениям", - сказал Макрон. "Мы предложим четкую и амбициозную дорожную карту во всех этих сферах до июня", - добавил он.

"Это открывает важную главу в следующие три месяца, и важную главу для долгосрочных перспектив Европы", - резюмировал Макрон.