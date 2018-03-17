Меркель рассказала, в чем важность внутриполитического единства ЕС

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, куда она нанесла в пятницу свой первый зарубежный визит после переизбрания ее на должность главы правительства ФРГ.

«Сегодня важнее, чем когда-либо, чтобы Европа была сплоченной в геополитической ситуации, когда многосторонность (мультилатерализм) находятся под давлением», - заявила Меркель.

Это касается, по ее словам, и вопроса развития экономического и валютного союза, и защиты внешних границ сообщества, и общей европейской политики в области предоставления убежища. «Здесь мы должны достичь результатов к июню. Мы видим, что для нашего сообщества не всегда является благом, если в каждом государстве-члене существуют разные правила», - заметила канцлер.

Также к июню она планирует провести «небольшой, но важный» Совет министров между Францией и Германией на уровне министров экономики, финансов, внутренних и иностранных дел.

Кроме того, в этом году Меркель намерена завершить разработку нового Елисейского договора, в котором должны быть даны «правильные ответы на новые глобальные вызовы».

Канцлер ФРГ напомнила, что коалиционное соглашение созданного в среду правительства начинается с «европейской главы», в том числе с предложений по реформированию ЕС, внесенных французским лидером. Она отметила, что Берлин и Париж не по всем вопросам едины во мнении, но хотят найти общие пути развития. «Мы не всегда соглашаемся друг с другом, но Германия и Франция многое сделали вместе в истории и у нас есть твердая воля, и у меня есть твердая воля, для достижения этого, и я считаю, что мы сможем это сделать», - заявила Меркель.

Напомним, новое правительство появилось в Германии лишь в минувшую среду. При этом до Меркель в Париже после его создания уже побывали министры иностранных дел и финансов.