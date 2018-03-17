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В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие

В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
07:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: TASR

Новости мира: В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, движение поездов в этом направлении временно приостановлено.

В Словакии пассажирский поезд столкнулся со стоящим на рельсах локомотивом, пострадали около 20 человек.

Об этом сообщает словацкое издание TASR.

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Авария произошла в пятницу вечером возле станции Пезинок, недалеко от Братиславы. В результате столкновения пострадали 18 человек. Как сообщается, трое из них получили тяжелые травмы, также среди раненых есть один ребенок. В то же время сообщается, что угрозы жизни людей нет. Всего в поезде находилось 80 человек.

В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов, движение поездов в этом направлении временно приостановлено. На место инцидента работают бригады спасателей, полицейских и медиков.

Причины аварии выясняются.

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Новости мира, Авария, Локомотив, Новости Словакии, Поезд, Словакия.
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