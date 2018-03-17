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Полиция Британии связалась с россиянами, которые получили убежище

Полиция возле дома Скрипаля
13:41 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Полицейские из Британии связываются с определенным количеством россиян, получивших в стране политическое убежище, чтобы убедиться в их безопасности.

Полиция Британии начала контактировать с определенным количеством россиян, которые получили в стране политическое убежище. Как сообщает BBC, полицейские это делают с целью убедиться в безопасности таких граждан, поскольку после убийства российского бизнесмена Глушкова и отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери этот вопрос стал особенно острым.

При этом в полиции заявляют, что пока нет доказательств связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля. Ранее полиция называла минимальным риск для россиян, живущих в Великобритании, однако сейчас решила пересмотреть это решение.

В Британии открыли уголовное дело об убийстве российского бизнесмена Глушкова

Как сообщалось, 68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского, обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее нашли следы удушения, из-за чего полиция начала расследовать его смерть как убийство. Следователи предполагают, что Глушкова задушили собачьим поводком.

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Новости мира, Контакт, Политическое убежище, Полиция Британии, Россияне.
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