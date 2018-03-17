Германия не намерена "платить за всех" в ЕС после Brexit

В Берлине прекрасно понимают, что выход Великобритании из состава ЕС ляжет дополнительным финансовым бременем на Германию, однако "платить за всех" не намерены.

Свою позицию по данному вопросу в интервью газете Sueddeutsche Zeitung высказал новый министр финансов, вице-канцлер Олаф Шольц.

"Германия знает, что в результате Brexit ей придется платить больше денег в бюджет ЕС... Но мы не хотим и не можем платить за всех", - заявил он, добавив, что является немецким министром финансов, а не европейским.

Шольц считает, что в том, что касается расходов на Европу, нынешняя Большая коалиция хочет действовать иначе, чем предыдущие правительства. До сих пор многие дискуссии о проектах европейской реформы начинались с заявлений о том, что Берлин не хочет ничего платить, но в конце концов делал это. Такое противоречивое поведение подстегнуло скептицизм многих граждан к Европейскому Союзу, считает Шольц.

Глава Минфина упомянул Грецию, в отношении которой намерен проводить иной, чем его предшественник Вольфганг Шойбле, курс на "поощрение" правительства в Афинах идти путем реформ. "Похоже, греческое правительство и народ выбрали этот курс", - считает Шольц.

Ожидается, что Афины завершат кредитную программу в августе. Затем надо будет принять решение, предоставят ли еврокредиторы новый грант стране. Щольц предлагает подождать и посмотреть, как будут развиваться события, напоминая, что у Греции есть 320 млрд евро в виде кредитов для погашения долгов перед странами еврозоны.