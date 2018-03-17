Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет
Новости: Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок" Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"
Новости: Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу
Новости: Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика
X

Гарц накрыло "эффектом холодного ветра": закрыт вокзал в Лейпциге

Поезд ICE немецкой Deutsche Bahn железной дороги на вокзале в Лейпциге
21:04 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Немецкий Гарц накрыло "эффектом холодного ветра"

Немецкий Гарц – горный массив на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия – в субботу накрыло "эффектом холодного ветра", когда температура воздуха ощущается как при минус 42 градусах.

О природном эффекте, который стал препятствием для посетителей знаменитой Лейпцигской книжной ярмарки, рассказывает местное издание Lausitzer Rundschau.

"Главный железнодорожный вокзал Лейпцига закрыт в субботу и у посетителей книжной ярмарки есть проблемы с поездками. На Брокене (гора высотой 1141 м) имеет место "эффект холодного ветра" как при невероятных минус 42 градусах", - пишет СМИ.

При этом фактически термометр показывает минус 14 градусов. В треть холоднее по ощущениям воздух делает ветер, скорость которого достигает 108 км/ч.

Вокзал Лейпцига закрыт как для движения поездов дальнего следования, так и для городской электрички – замерзли стыки и коммутаторы. С 3 часов ночи команды ремонтников Deutsche Bahn пытаются отогреть их о очистить от снега. Пока это сделать не удается. Застрявших пассажиров доставляют автобусами, однако и это не просто – в регионе выпало 20-30 см снега. Метеорологи предупреждают о том, что скользкие дороги могут привести к несчастным случаям, особенно в горах Гарца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, "Эффект холодного ветра", Вокзал в Лейпциге, Германия, Лейпциг, Немецкий Гарц.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Ряд стран ЕС хотят ужесточить санкции против Ирана ЕС введет контрмеры против новых пошлин США Заявление нового главы МВД вызвало в Германии бурную дискуссию

Последние новости

Эти фрукты помогут вам легко похудеть Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото) Президент на передовой вручил награды военным ВСУ
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
04 В Украине объявлено о завершении АТО
05 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
Новости сегодня
22:00 Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ
21:59 Сладкий источник витаминов: полезные свойства липового меда
21:47 В Ужгороде отпраздновали годовщину независимости Карпатской Украины
21:42 "Динамо" заинтересовалось талантливым колумбийцем из "Карпат"
21:28 Хэмилтон: Чем больше разница между командами, тем сложнее себе сделать имя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной 51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной
Добавить комментарий
0