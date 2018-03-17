Гарц накрыло "эффектом холодного ветра": закрыт вокзал в Лейпциге

Немецкий Гарц – горный массив на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия – в субботу накрыло "эффектом холодного ветра", когда температура воздуха ощущается как при минус 42 градусах.

О природном эффекте, который стал препятствием для посетителей знаменитой Лейпцигской книжной ярмарки, рассказывает местное издание Lausitzer Rundschau.

"Главный железнодорожный вокзал Лейпцига закрыт в субботу и у посетителей книжной ярмарки есть проблемы с поездками. На Брокене (гора высотой 1141 м) имеет место "эффект холодного ветра" как при невероятных минус 42 градусах", - пишет СМИ.

При этом фактически термометр показывает минус 14 градусов. В треть холоднее по ощущениям воздух делает ветер, скорость которого достигает 108 км/ч.

Вокзал Лейпцига закрыт как для движения поездов дальнего следования, так и для городской электрички – замерзли стыки и коммутаторы. С 3 часов ночи команды ремонтников Deutsche Bahn пытаются отогреть их о очистить от снега. Пока это сделать не удается. Застрявших пассажиров доставляют автобусами, однако и это не просто – в регионе выпало 20-30 см снега. Метеорологи предупреждают о том, что скользкие дороги могут привести к несчастным случаям, особенно в горах Гарца.