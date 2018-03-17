Приднестровский кризис: в ОБСЕ назвали пути урегулирования

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини убежден, что доверие – ключевой компонент урегулирования конфликта.

Об этом дипломат заявил в интервью "Свободной Европе" накануне своего первого визита в Молдову.

"Доверие является ключевым компонентом решения любого конфликта. Спикер парламента Республики Молдова господин Канду недавно сказал, что на этом этапе сторонам необходимо искать практические решения: "Нужно искать точки соприкосновения и выстраивать доверие. Нужно начинать доверять друг другу, а только после этого говорить о женитьбе". Я полностью поддерживаю этот подход, так как работа международных партнеров заключается в содействии этому доверию: когда доверие существует, окончательное политическое урегулирование становится возможным", - подчеркнул Фраттини.

Дипломат отметил также, что "окончательное урегулирование Приднестровского конфликта станет подтверждением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее общепризнанных международным сообществом границах".

Фраттини особо подчеркнул при этом, что предоставление специального статуса для Приднестровья не будет неблагоприятным для Молдовы.

Франко Фраттини осуществит свой первый визит в Республику Молдова в качестве Спецпредставителя ОБСЕ с 26 по 28 марта. Он проведет переговоры с высшими должностными лицами Молдовы и руководством непризнанного Приднестровья, в том числе с обоими политическими представителями в переговорном процессе.

Фраттини также встретится с аккредитованными послами переговорного формата "5+2" по Приднестровскому урегулированию, в состав которого входят Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели.