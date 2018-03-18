Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме

В Стокгольме завершились трехдневные переговоры глав МИД Швеции и КНДР. В шведском МИД отмечают, что основной темой переговоров была безопасность на Корейском полуострове.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции Ри Чон Хо и Маргот Вальстрём в субботу, 17 марта, завершили трехдневные переговоры, в центре внимания которых находились вопросы безопасности. Переговоры, которые отдельные обозреватели склонны считать дипломатической подготовительной работой к встрече лидеров США и Северной Кореи, происходили в помещении шведского МИД в Стокгольме, сообщает агентство dpa.

Министры "обсудили возможности и вызовы, связанные с продолжением дипломатических усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении шведского МИД. Также отмечается, что на переговорах речь шла и о других темах, таких как гуманитарная ситуация в КНДР и санкции ООН.

"Главный фокус в переговорах был сосредоточен на ситуации с безопасностью на Корейском полуострове", - заявила после завершения переговоров Маргот Вальстрём, которую цитирует агентство AP. При этом шведский министр иностранных дел не сообщила, привет ли визит в Стокгольм к какому-то дальнейшему развитию ситуации в вопросе о возможной встрече лидеров США и КНДР.

Как сообщалось, неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, в мае текущего года. Позже главными претендентами на проведение данной встречи Трамп назвал Швецию и Швейцарию.