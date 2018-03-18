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У берегов Греции потонула лодка с мигрантами, погибли 16 человек

У берегов Греции потонула лодка с мигрантами
03:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: В Эгейском море у греческого острова Агатониси, потонула лодка с мигрантами.

В территориальных водах Греции в субботу, 17 марта, потонула лодка с мигрантами на борту, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе по меньшей мере 5 детей.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Эгейском море у греческого острова Агатониси, который находится рядом с турецким побережьем. Национальность жертв пока не известна. Местные чиновники утверждают, что на лодке находились 22 человека.

У побережья вертолеты и местные жители, ищут выживших, а также тела мигрантов, которые утонули.

"Мы не можем терпеть смерти детей в Эгейском море ... Решение - защитить людей, разрабатывая безопасные процедуры и безопасные маршруты для мигрантов и беженцев, уничтожить схемы торговли людьми", - заявил министр по делам мигрантов Димитрис Вицас.

Агентство отмечает, сотни тысяч беженцев и мигрантов прибыли в Грецию, а потом дальше, на запад, в 2015 году из Турции, совершив короткий, но опасный переход. Сотни погибли.

После заключения в 2016 году договора между Европейским Союзом и Турцией количество жертв уменьшилось, поскольку, в соответствии с ним, каждый, кто прибывает на греческие острова, должен быть возвращен в Турцию, если не получит право на получение убежища. Но процедуры могут длиться по несколько месяцев.

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Новости мира, Агатониси, Греция, Потонула лодка, Эгейское море.
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