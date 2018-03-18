Чехия и Словакия возмущены заявлениями МИД РФ о производстве "Новичка"

Чехия и Словакия категорически отвергают утверждения российской стороны, что их страны могут являться производителями нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает ВВС.

В субботу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По версии Захаровой этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, напоминает агентство.

"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием - идет ли речь о четвертом поколении или ином - и его использованием", - сказал представитель МИД Словакии Петер Суско.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой "абсолютно необоснованными и спекулятивными" и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные высказывания.

"Это классический пример того, как можно манипулировать информацией в общественном пространстве, делать крайне спекулятивные заявления без каких-либо доказательств, - написал в "Твиттере" Стропницкий. - Эта информация появилась уже несколько дней назад на полном дезинформации вебсайте "Спутник".

Министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении "Новичка" неприемлемыми и необоснованными. "Вместо этого России следует ответить на вопросы Соединенного Королевства", - цитирует Валльстрем агентство Рейтер.