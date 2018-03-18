Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики В Украине опросят госслужащих с помощью международной методики
Новости: Польша выразила протест против оккупации Крыма Польша выразила протест против оккупации Крыма
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым Ученые выяснили, какая работа делает человека счастливым
X

Чехия и Словакия возмущены заявлениями МИД РФ о производстве "Новичка"

Отравление Скрипаля в Британии
08:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Чехия и Словакия категорически отвергают заявление России, что их страны могли производить нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Чехия и Словакия категорически отвергают утверждения российской стороны, что их страны могут являться производителями нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает ВВС.

В субботу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По версии Захаровой этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, напоминает агентство.

"Категорически отвергаем, что Словакия каким-либо образом может быть связана с химическим оружием - идет ли речь о четвертом поколении или ином - и его использованием", - сказал представитель МИД Словакии Петер Суско.

Экс-заместитель главы ФБР уволен за сутки до выхода на пенсию

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой "абсолютно необоснованными и спекулятивными" и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные высказывания.

"Это классический пример того, как можно манипулировать информацией в общественном пространстве, делать крайне спекулятивные заявления без каких-либо доказательств, - написал в "Твиттере" Стропницкий. - Эта информация появилась уже несколько дней назад на полном дезинформации вебсайте "Спутник".

Министр иностранных дел Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении "Новичка" неприемлемыми и необоснованными. "Вместо этого России следует ответить на вопросы Соединенного Королевства", - цитирует Валльстрем агентство Рейтер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Заявление РФ, Нервно-паралитическое вещество, Новичок, Производство, Словакия, Чехия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Плохая погода ограничила работу авиасообщения в Лондоне Возле берегов Греции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие Лондон отреагировал на высылку британских дипломатов из РФ

Последние новости

Meizu запатентовала сканер отпечатков пальцев на дисплее гаджета Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет Ivan NAVI презентовал новый бунтарский трек (Видео)
Сегодня читают
01 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
02 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
03 "Он стал совершенно другим": Вацко - о Ярмоленко
04 Лидер "Динамо" близок к переходу в "Шахтер"
05 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости сегодня
09:18 "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" и вышел в полуфинал Кубка Англии (Видео)
08:59 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
08:56 В Канаде умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме
08:55 ГСЧС: В Украине из-за непогоды обесточены 134 населенных пункта
08:54 НХЛ: "Эдмонтон" уступил "Флориде" и другие матчи 17 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Зафиксированы новые факты принуждения к участию в выборах в Крыму Выборы в Крыму: новые факты принуждения к участию
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками Рецепт дня: банановый кекс с грецкими орехами и финиками
Добавить комментарий
0