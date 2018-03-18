В Швейцарии из-за схода лавины погиб лыжник, есть пропавшие без вести

В результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Vallon d'Arbi погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Спасатели подозревают, что пропавшие без вести лыжники погибли. Полиция в кантоне Вале заявила, что поисковые работы продолжались до 3:30 утра в субботу, а затем после перерыва возобновились в 9:00 утра.

"В течение ночи одно тело было найдено. Формальный процесс идентификации продолжается", - говорится в заявлении полиции.

Среди пропавших лиц является один гражданин Швейцарии и двое французов.

Как известно, маршрут Vallon d'Arbi лучше всего подходит для опытных лыжников. Его иногда закрывают из соображений безопасности. Туристические сайты рекомендуют посетителям кататься там на лыжах с гидом.

По словам полицейских, маршрут был открыт во время схода лавины в пятницу, 16 марта.