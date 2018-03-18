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Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства

Павел Филип
16:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Молдавское правительство собралось на чрезвычайное заседание из-за непогоды в стране.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип собрал в воскресенье экстренное заседание правительства в связи с разбушевавшейся в стране непогодой. Ночью прошел ледяной дождь, а с раннего утра всю республику накрыло снегопадом.

Начальник Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы Михаил Харабаджиу отметил, что особенно метет в северных районах. Местами снежный покров уже достигает 25-ти сантиметров.

"Непогода создает проблемы, но ситуация не критичная. Необходимости в создании национального кризисного центра нет. Мы должны, во-первых, подробно информировать граждан, чтобы все знали, какова ситуация. Второе: ближе к вечеру в часы пик на улицах города должно быть больше полицейских, готовых помогать людям в критических ситуациях", - сказал П.Филип.

М.Харабаджиу заверил, что "ситуация под контролем, а службы готовы оперативно реагировать на вызовы".

"Утром было более десяти аварий на линиях электропередачи. К настоящему времени, без света остаются пять населенных пунктов в трех районах. есть аварии на дорогах, но обошлось без жертв. Дороги расчищаются, находятся в удовлетворительном состоянии", - отметил М.Харабаджиу.

Государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый сообщил, что расчищать национальные дороги от снега начали еще с ночи.

Синоптики прогнозируют дожди и снегопады и в ближайшие дни, а температура днем составит до -8, а ночью - до -13 градусов.

"Снег будет идти до 22 марта. Температура воздуха ночью составит в этот период пять-десять градусов ниже ноля. После 25 марта ночные температуры опустятся до минус 13 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, возможна гололедица", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.

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Новости мира, Молдова, Непогода, Непогода в Молдове, Павел Филип.
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