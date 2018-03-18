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Непогода в Европе: в Молдове объявили желтый уровень опасности

Непогода в Европе
21:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В стране объявили желтый уровень опасности в связи с сильными снегопадами, ледяным дождем, ураганным ветром и резким снижением температуры.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп провел в воскресенье, 18 марта, экстренное заседание правительства в связи со сложными метеорологическими условиями: в стране объявлен желтый уровень опасности из-за обильных снегопадов, ледяного дождя, ураганного ветра и резкого снижения температуры.

Об этом сообщает в Молдове.

Во время заседания, в котором приняли участие руководители МВД, Национальной полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям и других коммунальных служб, глава правительства потребовал эффективного взаимодействия для оказания своевременной помощи гражданам и ликвидации последствий снежной стихии. Филипп потребовал также от аварийных бригад электрораспределительных сетей оперативно реагировать на любые сигналы граждан об отключении электроэнергии.

По оперативным данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, на ликвидацию последствий аномальных холодов и обильных снегопадов задействованы около 300 экипажей спасателей, на автомагистралях страны было разбросано более двух тысяч тонн реагентов.

Наиболее сложной остается ситуация на отдельных участках автомобильных дорог на севере Молдовы. Временно закрыта паромная переправа Сороки-Ямполь (молдавско-украинская граница).

В связи со сложными метеорологическими условиями владельцев автотранспортных средств призвали воздержаться от поездок, а в случае острой необходимости выезда, оснастить автомобили зимней экипировкой.

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Новости мира, Желтый уровень опасности, Молдова, Непогода, Павел Филипп.
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