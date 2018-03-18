В Берлине почтили память посла УНР

Украинцы Берлина почтили память последнего посла Украинской Народной Республики в Германии Николая Василько, который похоронен на православном кладбище столицы ФРГ.

В церкви, а потом на кладбище в районе Тегель отец Олег Полянко отслужил гражданскую панихиду по выдающемуся украинскому общественно-политическому деятелю, профессиональному дипломату, последнему послу УНР в Германии.

Николай Василько был одним из основателей возрождения украинской государственности в начале ХХ века. Чрезвычайно много он сделал для укрепления международного авторитета Украины, стоял у истоков мирных инициатив молодого Украинского государства, считался влиятельным политиком в Европе.

Василько родился 24 марта 1868 года на Буковине. В конце 1917 - начале 1918 года он принимал участие в переговорах в Брест-Литовске, чем очень помог УНР в заключении мирного соглашения со странами Четверного союза. После того как в октябре 1918 года во Львове состоялся Украинский Национальный Совет, а в ноябре были созданы государственные органы Западно-Украинской Народной Республики и дипломатические ведомства, Василько был назначен послом в Вене. Он защищал тогда не только интересы ЗУНР, но и всей Украины; в своих выступлениях, речах и газетных публикациях он призывал к объединению всех украинцев в едином государстве и признания суверенной Украины окружающими государствами. При этом дипломат стоял на позициях самостоятельности Украинского государства.

Летом в 1919 году Василько был назначен также председателем Чрезвычайной дипломатической миссии УНР в Берне. Того же года он получил поручение быть послом и в Германии, а также оказывать помощь в работе посольств в Италии и Венгрии. Он был послом в ранге министра и имел полномочия договариваться о конференциях политического, военного и экономического характера, принимать на себя обязательство от имени государства.

Николай Василько, который имел тяжелую форму астмы, умер от нападения 2 августа 1924 года на 56-ом году жизни в курортном городке Бад-Райхенгаль.

Кроме Василько на том же кладбище в берлинском районе Тегель похоронен еще один известный украинский дипломат, ведущий деятель РУП и УСДРП, активный член Центрального Совета, посол УНР в Германии (1919-1920 гг.) Николай Порш. Работники Посольства Украины в ФРГ и представители украинской общины Берлина почтили память и этого выдающегося человека.