Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Новости: Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине ВБ одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине
Новости: Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
Новости: NASA опубликовало снимок бури на Юпитере NASA опубликовало снимок бури на Юпитере
X

В Берлине почтили память посла УНР

В Берлине почтили память посла УНР
22:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Украинцы Берлина в воскресенье почтили память Николая Василька.

Украинцы Берлина почтили память последнего посла Украинской Народной Республики в Германии Николая Василько, который похоронен на православном кладбище столицы ФРГ.

В церкви, а потом на кладбище в районе Тегель отец Олег Полянко отслужил гражданскую панихиду по выдающемуся украинскому общественно-политическому деятелю, профессиональному дипломату, последнему послу УНР в Германии.

Николай Василько был одним из основателей возрождения украинской государственности в начале ХХ века. Чрезвычайно много он сделал для укрепления международного авторитета Украины, стоял у истоков мирных инициатив молодого Украинского государства, считался влиятельным политиком в Европе.

Василько родился 24 марта 1868 года на Буковине. В конце 1917 - начале 1918 года он принимал участие в переговорах в Брест-Литовске, чем очень помог УНР в заключении мирного соглашения со странами Четверного союза. После того как в октябре 1918 года во Львове состоялся Украинский Национальный Совет, а в ноябре были созданы государственные органы Западно-Украинской Народной Республики и дипломатические ведомства, Василько был назначен послом в Вене. Он защищал тогда не только интересы ЗУНР, но и всей Украины; в своих выступлениях, речах и газетных публикациях он призывал к объединению всех украинцев в едином государстве и признания суверенной Украины окружающими государствами. При этом дипломат стоял на позициях самостоятельности Украинского государства.

Летом в 1919 году Василько был назначен также председателем Чрезвычайной дипломатической миссии УНР в Берне. Того же года он получил поручение быть послом и в Германии, а также оказывать помощь в работе посольств в Италии и Венгрии. Он был послом в ранге министра и имел полномочия договариваться о конференциях политического, военного и экономического характера, принимать на себя обязательство от имени государства.

Николай Василько, который имел тяжелую форму астмы, умер от нападения 2 августа 1924 года на 56-ом году жизни в курортном городке Бад-Райхенгаль.

Кроме Василько на том же кладбище в берлинском районе Тегель похоронен еще один известный украинский дипломат, ведущий деятель РУП и УСДРП, активный член Центрального Совета, посол УНР в Германии (1919-1920 гг.) Николай Порш. Работники Посольства Украины в ФРГ и представители украинской общины Берлина почтили память и этого выдающегося человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Берлин, Николай Василько, УНР, ФРГ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Джонсон назвал вредными для россиян ответные меры Москвы против Лондона НАТО усиливает оборону из-за ядерной угрозы со стороны РФ Лондон может обязать окружение Путина отчитаться о своей собственности в стране

Последние новости

"Посмотрим, как будет" Алиев - о начале тренерской работы Звезда "Дневников вампира" снимется в новом комедийном сериале Дизайнерские неудачи, от которых становится просто смешно
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
03 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
04 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
05 Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Хольменколлене
Новости сегодня
22:51 Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной
22:38 Медики рассказали, что велоспорт улучшает сексуальную жизнь
22:35 Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги
22:33 Омбудсмен: Граждане РФ не заявляли о нарушении их избирательных прав
22:28 Как выглядел полет первым классом в начале и середине ХХ века (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Экзит-пол: Путин набрал 73,9% Экзит-пол: Путин набрал 73,9%
Новости: Веские причины начать кушать морские водоросли Веские причины начать кушать морские водоросли
Добавить комментарий
0