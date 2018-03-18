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Экс-шпион Скрипаль мог быть отравлен в собственном авто

Город Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль
23:47 Вс, 18 Март 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были подвергнуты действию нервно-паралитических веществ в Британии.

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль, который вместе с дочерью был отравлен нервно-паралитическим веществом в Британии, возможно, поддался его действию через систему вентиляции собственного автомобиля.

Отравление Скрипаля: появились новые подробности
Отравление Скрипаля: появились новые подробностиЧитать полностью

Об этом сообщают источники ABC News.

По их версии, распространившееся по салону автомобиля нервно-паралитическое вещество было порошкообразной формы.

Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров в результате действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в 2010 году получил политубежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками, и его дочка Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которое разработано в РФ.

МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа "Новичок"
МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа "Новичок"Читать полностью

Россия обвинения Лондона отрицает. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок".

Британское правительство приняло решение выслать 23 российских дипломата из-за покушения на Скрипаля. В МИД России заявили, что в ответ вышлют из страны такое же количество британских дипломатов.

Кроме того, Британия заявила о замораживании российских активов в стране. Из-за международного скандала королевская семья и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу, который будет проходить в этом году в России. Британский регулятор в сфере телерадиовещания не исключил возможности блокирования телеканала Russia Today, который работает в Британии. РФ угрожает запретить британские СМИ в случае блокирования Russia Today.

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Новости мира, Великобритания, Новичок, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Солсбери.
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