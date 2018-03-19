Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму
Новости: Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
Новости: Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео) Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео)
X

Сотрудники НАТО начинают переезд в новую штаб-квартиру

Здание НАТО
10:15 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Органы НАТО начинают переезд в новое здание в Брюсселе, строительство которого началось в 2010 году, перемещение коснется 4 тысяч сотрудников.

Органы НАТО начинают переезд в новое помещение в Брюсселе после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами, передает Радио Свобода.

По словам чиновников, перемещение примерно четырех тысяч сотрудников может длиться до 12 недель.

Новое здание расположено вблизи нынешней штаб-квартиры Альянса, которая и в дальнейшем будет использоваться в переходный период.

НАТО усиливает оборону из-за ядерной угрозы со стороны РФ

Строительство новой штаб-квартиры началось в декабре 2010 года. Новый объект должен обеспечить пребывание 1500 сотрудников НАТО, 1700 международных военных и гражданских работников, 600 сотрудников из агентств НАТО и примерно 500 посетителей в день.

Начальная цена составляла 750 миллионов евро, но фактические расходы сейчас составляют 1,17 миллиарда евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Новая штаб-квартира НАТО, Переезд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Премьер Молдовы созвал экстренное заседание правительства В Германии хотят усилить контроль на границе Эксперты из Франции изучают причины аварии на "канатке" в грузинском Гудаури

Последние новости

Стало известно, сколько заработал министр юстиции Украины за 2017 год Украинская диаспора призывает отправить в оккупированный Крым миссию ОБСЕ "Хачериди нужно разобраться в себе": Хацкевич - о ситуации с защитником "Динамо"
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
05 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
Новости сегодня
11:05 Компания Audi огласила стартовую цену своего первого электромобиля
10:45 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
10:39 Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.03 - 25.03)
10:39 Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
10:39 НАПК проведет полную проверку э-деклараций нардепов Ляшко и Лозового
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска На заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска
Новости: Ситуация на дорогах Украины: снегопады в 6 регионах страны Ситуация на дорогах Украины
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0