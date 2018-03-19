Сотрудники НАТО начинают переезд в новую штаб-квартиру

Органы НАТО начинают переезд в новое помещение в Брюсселе после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами, передает Радио Свобода.

По словам чиновников, перемещение примерно четырех тысяч сотрудников может длиться до 12 недель.

Новое здание расположено вблизи нынешней штаб-квартиры Альянса, которая и в дальнейшем будет использоваться в переходный период.

Строительство новой штаб-квартиры началось в декабре 2010 года. Новый объект должен обеспечить пребывание 1500 сотрудников НАТО, 1700 международных военных и гражданских работников, 600 сотрудников из агентств НАТО и примерно 500 посетителей в день.

Начальная цена составляла 750 миллионов евро, но фактические расходы сейчас составляют 1,17 миллиарда евро.