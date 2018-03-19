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Французкая ультраправая партия Ле Пен поздравила Путина

Марин Ле Пен
13:21 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Ультраправые Франции после переизбрания Путина снова просят снять санкции с РФ.

Французская правая партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен поздравила Владимира Путина с победой на выборах президента России и призвала ЕС прекратить "абсурдную" политику санкций против РФ.

Соответствующее заявление "Национального фронта" было обнародовано сегодня, передает The Associated Press.

В своем поздравлении "Национальный фронт" заявил, что "большая" победа Путина является "знаком российской стабильности и демократических принципов".

Правая партия призвала Европейский Союз, "положить конец абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций" против России, которая, по словам "Национального фронта" является "важным союзником в войне против террора и общего врага - "Исламского государства" .

Как известно, за месяц до президентских выборов во Франции в прошлом году Путин принял Марин Ле Пен в Кремле. Он похвалил ее, заявив, что она является частью "спектра европейских политических сил, которые быстро развиваются".

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Новости мира, Владимир Путин, Выборы РФ, ЕС, Марин Ле Пен, Национальный фронт, Франция.
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