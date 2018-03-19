Молдаване попали под французский суд за кражу 250 элитных велосипедов

Во французском департаменте Валь-де-Марн проходит судебный процесс над группой 15 молдаван, обвиняемых в краже 250 элитных велосипедов.

Об этом сообщает BFMTV.

Расследование дела началось после ограбления магазина в Валь-де-Марн в 2014 году. Тогда злоумышленники пробили дыру в крыше магазина и похитили 20 велосипедов стоимостью 30 тысяч евро.

Следствие длилось больше года. За это время правоохранителям удалось выявить преступную организацию молдован, которая в период 2014-15 годов украла в магазинах столичного региона Франции, северного и центрального регионов страны, а также соседней Бельгии 250 велосипедов общей стоимостью в миллион евро.

При этом преступники ориентировались на магазины с продукцией класса "люкс". Велосипеды воровали по стандартной схеме: проводили разведку, залезали на крышу и пробивали в ней дыру, велосипеды доставали с помощью троса.

Похищенные велосипеды они продавали на территории Восточной Европы.