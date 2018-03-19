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Великобритания и ЕС договорились о продлении переходного периода по Brexit
16:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания и Евросоюз договорились о продлении переходного периода по Brexit с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали "решительным шагом" к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Мы достигли соглашения по переходному периоду", - заявил М.Барнье.

Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Тереза Мей официально уведомила ЕС о намерении Британии выйти из блока, запустив статью 50 договора о членстве 29 марта 2017 года и начав двухлетний период выхода.

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Новости мира, Brexit, Великобритания и ЕС, Переходный период, Продление.
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