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Великобритания и ЕС договорились о продлении переходного периода по Brexit
16:08 Сегодня Телеграф
Новости мира: Великобритания и Евросоюз договорились о продлении переходного периода по Brexit с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.
Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали "решительным шагом" к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.
"Мы достигли соглашения по переходному периоду", - заявил М.Барнье.
Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Тереза Мей официально уведомила ЕС о намерении Британии выйти из блока, запустив статью 50 договора о членстве 29 марта 2017 года и начав двухлетний период выхода.
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