МИД Швеции вызвал посла России для дачи разъяснений по поводу "Новичка"

Российский посол в Швеции должен во вторник, 20 марта, прибыть в Министерство иностранных дел этой страны для дачи разъяснений по поводу обвинений со стороны Москвы в деле об отравляющем веществе "Новичок".

Об этом сообщает Радио Свобода. Как известно, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения боевого отравляющего вещества "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) начали сбор образцов вещества, которое привело к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По некоторым источникам, Британия попросила ОЗХО провести независимое исследование проб, взятых на месте преступления в Солсбери.

Как сообщалось, Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь были найдены 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. С тех пор они находятся в бессознательном состоянии. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского.

Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества"Новичок". Российская сторона все обвинения отрицает. В день президентских выборов в России, вечером 18 марта, Владимир Путин назвал абсурдными обвинения со стороны властей Великобритании и её союзников.