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Евросоюз ожидает объяснений Кремля по "делу Скрипаля"

Дело Скрипаля
04:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира:

Страны-члены Евросоюза полностью разделяют позицию Великобритании по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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"Мы выражаем поддержку и солидарность с Великобританией (относительно дела Скрипаля - ред.), а также ожидаем от России объяснений по вопросам, адресованным ей со стороны как Великобритании, так и международного сообщества", - сказала Ф.Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов. Москва отвергает все обвинения.

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Новости мира, Великобритания, Дело Скрипаля, Евросоюз, Лондон, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, Федерика Могерини, Шпионаж.
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