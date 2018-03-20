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Джонсон объяснил, почему обвинил Путина в связи с делом Скрипаля

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании
09:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипача указывают на ответственность российского государства, а потому Владимир Путин, возглавляющий РФ, не может дистанцироваться в этом деле.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW, отвечая на вопрос журналистки об основаниях считать, что именно Путин дал указание отравить экс-разведчика, сообщает Европейская правда.

"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться", - заявил Джонсон.

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Он также отметил, что Сергей Скрипаль был идентифицирован россиянами как цель атаки. "Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", - отметил министр.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

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Новости мира, Борис Джонсон, Владимир Путин, Отравление, Сергей Скрипаль.
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