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Во Франции задержан Николя Саркози

Николя Саркози
10:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования дела о финансировании избирательной кампании.

Бывший президент Франции Николя Саркози взят под стражу в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года, сообщает во вторник французская газета "Монд". 

По данным издания, сейчас его допрашивают в полицейском участке в Нантерре.

Отмечается, что срок содержания под стражей может составить до 48 часов, после этого он может предстать перед представителями французской судебной власти, которые в свою очередь могут предъявить ему официальные обвинения.

"Монд" отмечает, что Н.Саркози по этому делу допрашивают впервые.

Весной 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Следствие основ

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Новости мира, Арест Саркози, Николя Саркози, Париж, Франция.
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