В Варшаве прошла антибандеровская акция

Как сообщает Польское радио, в понедельник вечером, 19 марта, у посольства Украины в Варшаве состоялась акция с участием представителей Национального движения, Всепольской молодежи и Радикально-националистического лагеря. Представители польских националистических и радикальных кругов и организаций сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Участники акции держали флаги своих организаций, а также плакаты с надписями: "Останови Антиполонизм, защити правду" и "Бандеровец не является моим братом". Польские националисты и радикалы выкрикивали также "Шухевич - убийца, Бандера - преступник", "Бандеровцы - исполнители геноцида", "Киев свободный от фашизма" и "Бандеровские нацисты". По их мнению, Украина увековечивает убийц и преследователей поляков. Во время демонстрации ее участники сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, а депутат Сейма Польши, председатель Национального движения Роберт Винницький положил на землю красно-черный флаг и потоптался по нему со словами "это бандеровская тряпка".

"Украина чтит коллаборационистов Гитлера, чтит убийц и преследователей не только поляков. Мы пришли сюда на защиту государства и польского народа", - сказал Р. Винницкий. По его мнению, Украина стоит на краю пропасти, поскольку опирается на Украинскую повстанческую армию.

Вместе с тем перед посольством Украины организация "Варшавская забастовка женщин" провела контрдемонстрацию. "К сожалению, националисты в них (в Украине) и у нас возрождаются. Поэтому мы пришли сюда, чтобы предотвратить это", - сказала Агнешка Чередерецкая из "Варшавской забастовки женщин". Она обратила внимание, что возрождающийся национализм может быть опасным для обеих стран. "Он может приводить к антагонизму между нашими народами. Наша история такая, а не другая, тяжелая, и лучше стараться найти общий язык и вести диалог", - подчеркнула она.