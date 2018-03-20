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Дипломатам РФ запретили посетить Ю. Скрипаль

Место отравления
13:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По словам Б. Джонсона: "наша задача сейчас - защитить их, (Сергея и Юлию Скрипаль) насколько это возможно"

Британское правительство отказало российским дипломатам в доступе к Юлие Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом заявил в интервью DW министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я не уверен, что должен защищать наше решение. Позвольте мне только сказать, что все собранные нами данные говорят о том, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца. Так что я считаю, что наша задача сейчас - защитить их, насколько это возможно", - заявил Б.Джонсон, отвечая на вопрос о запрете доступа российским дипломатам к Юлии, которая является гражданкой РФ.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. В ответ РФ объявила персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

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Новости мира, Борис Джонсон, Великобритания, Дипломаты, Лондон, Юлия Скрипаль.
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