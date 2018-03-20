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Дуда не будет поздравлять Путина с победой: названа причина

Анджей Дуда
11:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Польши Анджей Дуда считает, что сейчас не подходящий момент для поздравлений.

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM, передает Европейская правда.

"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России", - сказал он.

Щерский пояснил, что, по мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.

"Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил он.

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"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов", - добавил Щерский.

При этом он не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.

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Новости мира, Анджей Дуда, Выборы в РФ, Кшиштоф Щерский, Польша.
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