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Министр юстиции Норвегии ушла в отставку из-за публикаций в социальной сети

Силве Листхауг
11:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Министр юстиции Норвегии Силве Листхауг, которой угрожал вотум недоверия парламента, подала в отставку.

Глава Минюста Норвегии Сильви Листхеуг во вторник сообщила об уходе в отставку из-за собственных публикаций в социальной сети, сообщает агентство "Блумберг".

Она сообщила о намерении уйти в отставку на своей странице в "Фейсбуке" за несколько часов до начала голосования в парламенте по вынесению вотума недоверия министру.

В опубликованном сообщении она утверждает, что стала жертвой "охоты на ведьм", организованной главой конкурирующей Рабочей партии Йонасом Гаром Стере, который, по ее мнению, добивается прекращения дебатов по миграционным вопросам.

Скандал вокруг публикаций С.Листхеуг разгорелся из-за полемики вокруг миграционной политики страны между Партией прогресса, членом которой является министр, и Рабочей партией.

Партия прогресса, в частности, предлагает ужесточить меры наказания для граждан Норвегии, участвующих в террористических организациях, вплоть до лишения гражданства. В рабочей партии не поддерживают данную инициативу.

9 марта С.Листхеуг опубликовала в социальной сети комментарий, в котором заявила, что представители Рабочей партии "больше заботятся о правах террористов, чем о национальной безопасности". Данные комментарии породили острую критику.

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Новости мира, Министр юстиции Норвегии, Норвегия, Силве Листхауг.
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