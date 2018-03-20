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Юнкер поздравил Путина с переизбранием

Владимир Путин
14:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Президент Еврокомисии заявил, что позитивные отношения между ЕС и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности Европы.

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер написал поздравительное письмо переизбранному президентом России Владимиру Путину. Об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

"Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности", - зачитал пресс-секретарь письмо.

В этой связи Ж-К. Юнкер также написал, что он надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, "чтобы достичь этой цели......Я всегда буду партнером в этих усилиях", - подчеркнул он в письме.

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Новости мира, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, ЕС, Жан-Клод Юнкер, Россия.
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