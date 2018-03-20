Юнкер поздравил Путина с переизбранием

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер написал поздравительное письмо переизбранному президентом России Владимиру Путину. Об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

"Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности", - зачитал пресс-секретарь письмо.

В этой связи Ж-К. Юнкер также написал, что он надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, "чтобы достичь этой цели......Я всегда буду партнером в этих усилиях", - подчеркнул он в письме.