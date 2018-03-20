Президент Словакии отклонил новый состав правительства

Президент Словакии Андрей Киска отказался назначать предложенный и.о. премьер-министра Петером Пеллегрини состав правительства и попросил представить новое предложение до пятницы. Об этом сообщает Reuters.

"Он(Пеллегрини) должен убедить (людей), что новое правительство принесет ожидаемые изменения. Он должен создать стабильное правительство, состав которого, особенно это касается министерства внутренних дел, сможет снять напряжение в нашем обществе. Я также рассказал о конкретных возражениях против его предложения и попросил сделать новое предложение относительно состава правительства к этой пятнице", - сказал А. Киска.

15 марта президент Словакии Андрей Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Он также поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство.

25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Я. Куцяка.