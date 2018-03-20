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Церковь Англии внедряет интернет-пожертвования

Интернет-оплата
17:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Терминалы бесконтактной оплаты появятся в 16 тыс. храмов Великобритании, включая 42 собора.

Церковь Англии впервые начнет принимать пожертвования через терминалы бесконтактной оплаты, которые появятся в 16 тыс. храмов Великобритании, включая 42 собора, говорится в сообщении на веб-сайте религиозной организации. Летом 2017 года новая система была успешно испытана в 40 церквях по всей стране. Партнерами Церкви Англии стали два финтех-стартапа - лондонский SumUp и стокгольмский iZettle. Главный стратег iZettle Юхан Бендс во вторник неуклюже пошутил, заявив, что союз их компании с церковью "заключен на небесах".

"Методы оплаты быстро меняются, особенно для более молодых прихожан, которые перестали носить с собой наличность. А мы хотим, чтобы все поколения могли использовать все возможности храма", - заявил Джон Престон, отвечающий за вопросы управлению в Церкви Англии. Новая программа, как ожидается, позволит увеличить приток пожертвований на свадьбах и крестинах, особенно от тех британцев, которые нечасто бывают в церкви и приходят без наличных денег, пишет Financial Times. Теперь они смогут внести дар по банковской карте или с мобильного телефона как с помощью мобильных платежных систем, так и просто через текстовые сообщения.

Церковь Англии собирает около 580 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) ежегодно, однако основной объем представляют фиксированные отчисления прихожан, а не пожертвования в храмах. Католическая церковь в Великобритании также начала миграцию на безналичные платежи: несколько приходов в Вестминстере с прошлого года принимают пожертвования по СМС, отмечает The Guardian. Объем бесконтактных платежей в Великобритании за три года по июнь 2017 года вырос в 20 раз, сообщило на прошлой неделе министерство финансов страны. По его оценкам, к 2026 году наличные составят лишь 21% всех платежей по сравнению с 40% в 2016 году и 62% в 2006 году.

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Новости мира, Англия, Великобритания, Интернет, Пожертвования, Терминал, Церковь.
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