Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Новости: Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
X

Туск инициирует более тесное сотрудничество ЕС и НАТО

Дональд Туск
18:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Туск предложил укрепить сотрудничество ЕС и НАТО по химической безопасности.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме членам Европейского совета заявил о необходимости усиления сотрудничества ЕС и НАТО в сфере химической, биологической и ядерной безопасности, сообщает во вторник совет ЕС.

"На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности", - заявил Д.Туск.

"Поэтому я предлагаю, чтобы мы укрепили свою способность противостоять химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в частности при помощи более тесного сотрудничества институтов ЕС, наших государств и НАТО", - отметил Д.Туск.

Он также отметил необходимость увеличения способности стран ЕС противостоять гибридным атакам, в частности, в информационной сфере.

Д.Туск добавил, что на совместном ужине лидеры ЕС обсудят выводы по атаке в Солсбери.

Лидеры ЕС обсудят последствия газовой атаки в Солсбери для РФ
Лидеры ЕС обсудят последствия газовой атаки в Солсбери для РФЧитать полностью

"В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности сообщал, что инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться Европейским советом в первый день саммита 22 марта в ходе рабочего ужина.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Россия 17 марта объявила об ответных мерах против Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Безопасность ЕС, Великобритания, Дональд Туск, ЕС, НАТО, Химическая защита.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Юнкер поздравил Путина с переизбранием Политики Исландии могут бойкотировать ЧМ-2018 в России ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"

Последние новости

В Госстате назвали затраты на субсидии по оплате коммуналки Смех до слез: вот как девушки возвращаются с ночных гуляний в клубах Роналду - лучший португальский футболист по итогам 2017 года
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
04 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
05 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
Новости сегодня
20:19 Милевский отдал решающий ассист в матче Кубка Беларуси (Видео)
20:18 Распознать эмоции других людей можно по едва уловимым изменениям цвета их лица
20:13 И смех, и слезы: так выглядит женское разочарование от покупок в интернете
20:03 Вацко проанализировал матч "Рома" - "Шахтер"
19:52 "Рассказ служанки" 2 сезон: дата выхода сериала (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть
Добавить комментарий
0