Туск инициирует более тесное сотрудничество ЕС и НАТО

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме членам Европейского совета заявил о необходимости усиления сотрудничества ЕС и НАТО в сфере химической, биологической и ядерной безопасности, сообщает во вторник совет ЕС.

"На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности", - заявил Д.Туск.

"Поэтому я предлагаю, чтобы мы укрепили свою способность противостоять химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в частности при помощи более тесного сотрудничества институтов ЕС, наших государств и НАТО", - отметил Д.Туск.

Он также отметил необходимость увеличения способности стран ЕС противостоять гибридным атакам, в частности, в информационной сфере.

Д.Туск добавил, что на совместном ужине лидеры ЕС обсудят выводы по атаке в Солсбери.

"В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности сообщал, что инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться Европейским советом в первый день саммита 22 марта в ходе рабочего ужина.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Россия 17 марта объявила об ответных мерах против Великобритании.