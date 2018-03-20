Нацполиция будет сотрудничать со структурой ООН по борьбе с ОПГ

Национальная полиция Украины и отдел Управления ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) будут сотрудничать в борьбе с организованными преступными группировками (ОПГ), действующими в сфере наркопреступности и торговли людьми.

Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, эти вопросы обсуждались во вторник на встрече главы Нацполиции Сергея Князева и руководителя отдела UNODC Тофика Муршудлу. В частности, речь шла о региональном и международном сотрудничестве в противодействии незаконному обороту наркотиков, оружия, торговли людьми и другим тяжким преступлениям, совершаемым ОПГ.

Т.Муршудлу отметил, что именно географическое положение Украины свидетельствует о важности совместной борьбы с транснациональной преступностью.

"Среди направлений, по которым мы работаем, - развитие регионального и международного сотрудничества. Также занимаемся содействием в создании структур по обработке и анализу оперативной информации, а также в обучении личного состава в этой сфере", - сказал представитель ООН.

В свою очередь, С.Князев выразил благодарность международным партнерам за поддержку и отметил, что борьба с организованной преступностью в различных сферах - это вопросы, над которыми украинская правоохранительная система активно работает.

"Вы можете видеть в нас партнеров по всем направлениям транснационального и регионального сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Главное - конструктив и результат в нашей совместной работе", - указал глава Нацполиции.

Его заместитель Константин Бушуев отметил, что сотрудники Нацполиции при поддержке международных партнеров строят новую модель, в частности, в противодействии наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности. По его словам, важным элементом в этом является процесс обучения личного состава.

"В структуре Национальной полиции создано Управление уголовного анализа. Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы будем иметь и мы, и правоохранительные органы других стран", - считает К.Бушуев.