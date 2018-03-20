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Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий

Заседание ЕС по вопросам пошлин США на сталь и алюминий
20:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидеры стран-членов ЕС обсудят единый ответ на введение США пошлин на сталь и алюминий.

Темами предстоящего саммита ЕС станет развитие взаимоотношений с Британией в связи с Brexit, а также ответные действия Брюсселя на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"В первую очередь мы обсудим сферу торговли. Мы разделяем точку зрения Еврокомиссии, которая в настоящее время проводит переговоры с нашими американскими партнерами о том, как исключить ЕС из сферы действия тарифов США на сталь и алюминий", - отмечается в заявлении Д.Туска, распространенном в преддверии саммита.

При этом Д.Туск подчеркнул, что Евросоюз "должен быть готов ко всем возможным сценариям".

"Мы должны продолжать развивать тесные отношения с США, чтобы усиливать трансатлантический экономический союз, а не ослаблять его", - добавил он.

Помимо этого, глава Европейского совета отметил, что лидеры стран-членов ЕС намерены обсудить вопрос о проведении дальнейших переговоров с Лондоном по Brexit.

"Я хотел бы развернутой дискуссии по поводу стратегии, применимой к переговорам с Великобританией. В связи с этим я попрошу вас принять первую серию рекомендаций относительно будущих взаимоотношений с Британией", - подчеркнул Д.Туск.

Саммит ЕС, в котором примут участие 27 лидеров государств-членов ЕС, как ожидается, пройдет 22-23 марта.

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Новости мира, Дональд Туск, Европа, ЕС, Пошлины США, США.
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