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Лондон готов в любой момент применить меры против Москвы

Тереза Мэй
21:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Британия активно рассматривает меры в отношении РФ, готова в любой момент их применить.

Великобритания в настоящее время активно рассматривает меры увеличения давления на Россию и в случае необходимости будет готова применить их в любой момент, приводит заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй телеканал "Скай ньюс".

По итогам заседания Совета национальной безопасности британский премьер заявила, что "другие меры против России активно рассматриваются". Телеканал отмечает, что "премьер готова их применить в любой момент".

Премьер Британии добавила, что "ожидает проведения переговоров с другими государствами-членами ЕС по делу об отравлении на этой неделе".

Т.Мэй также заявила, что эксперты ОЗХО, прибывшие в Великобританию накануне, продолжают работу с образцами вещества нервно-паралитического действия. Кроме того, она отметила, что "были приняты меры на границе для отслеживания людей, чья активность угрожает безопасности Великобритании и ее союзников, включая частные авиаперелеты".

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Новости мира, Великобритания, Отравление Скрипаля, Россия, РФ, Тереза Мэй.
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