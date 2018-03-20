Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий
Новости: Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя Джошуа - Паркер: стал известен рефери боя
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
X

Австрийский чиновник выиграл суд о половой дискриминации

Суд
21:57 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Facebook

Новости мира: В Австрии чиновник выиграл суд о половой дискриминации и получит 317 000 евро.

Австрийский чиновник получит более 300 000 евро по решению суда, который подтвердил, что мужчину несправедливо не повысили на работе из-за его пола.

Об этом сообщает The Local.

Питер Францмайер подал в суд за дискриминацию после того, как не получил повышение в транспортном министерстве в 2011 году, а должность вместо этого отдали руководительнице другого департамента Урсуле Зехнер.

Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует "заметный шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты".

Францмайер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки.

Тогдашний министр транспорта Дорис Бурэ заявила, что при назначении Зехнер были соблюдены все соответствующие юридические процедуры.

Все кандидатуры, которые были отобраны, были признаны высококвалифицированными, добавила она, отметив, что окончательное решение было принято из-за "массовой непредставлености женщин".

"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - сказала она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австрия, Половая дискриминация, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Церковь Англии внедряет интернет-пожертвования Информатор убитой на Мальте журналистки сдался в полицию Президент Словакии отклонил новый состав правительства

Последние новости

В Cети появился новый саундтрек Формулы-1 (Видео) Дрогба: Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны Названы продукты, пробуждающие сексуальную энергию
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
04 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
05 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
Новости сегодня
23:04 Женщина похудела на 70 кг, используя три простых правила (Фото)
23:03 В Японии представлен новый поезд-пуля с революционным дизайном (Видео)
22:55 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
22:48 В США разъяснили свою позицию в отношении России
22:45 Веские причины: почему мы чувствуем хроническую усталость
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Новости: Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть
Добавить комментарий
0