Австрийский чиновник выиграл суд о половой дискриминации

Австрийский чиновник получит более 300 000 евро по решению суда, который подтвердил, что мужчину несправедливо не повысили на работе из-за его пола.

Об этом сообщает The Local.

Питер Францмайер подал в суд за дискриминацию после того, как не получил повышение в транспортном министерстве в 2011 году, а должность вместо этого отдали руководительнице другого департамента Урсуле Зехнер.

Федеральный административный суд Австрии согласился с заявителем, постановив, что существует "заметный шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты".

Францмайер получит компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он должен был получить в должности, а также убытки.

Тогдашний министр транспорта Дорис Бурэ заявила, что при назначении Зехнер были соблюдены все соответствующие юридические процедуры.

Все кандидатуры, которые были отобраны, были признаны высококвалифицированными, добавила она, отметив, что окончательное решение было принято из-за "массовой непредставлености женщин".

"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - сказала она.