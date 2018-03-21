Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина
Новости: СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого
Новости: Гвоздик о бое Стивенсон - Джек Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
Новости: Ученые совершили революционное открытие для производства пива Ученые совершили революционное открытие для производства пива
X

Франция требует освобождения стран ЕС от пошлин на металлы
05:40 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Франция в лице главы минэкономики Брюно Ле Мэра требует "безоговорочного" освобождения стран Евросоюза от пошлин на металлы.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал “безоговорочной” отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Евросоюза. С соответствующим заявлением политик выступил 20 марта на пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран “Большой двадцатки” в Буэнос-Айресе.

Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий
Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминийЧитать полностью

“Давайте говорить ясно: не может быть никаких условий. Мы хотим объяснить нашим американским друзьям, что решение, которое они собираются принять, не годится”, — цитирует министра Agence France-Presse. “У нас есть сталелитейная промышленность в Европе, и мы не хотим, чтобы её ослабили ненадлежащие и односторонние решения”, — отметил он.

По словам политика, другие страны стали жертвами конфликта между Вашингтоном и Пекином. “Не мы являемся источником трудностей, вызванных перепроизводством стали”, — подчеркнул Ле Мэр, отметив, что “в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие”.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия.

Украина обратилась к США об отмене пошлин на свою металлопродукцию
Украина обратилась к США об отмене пошлин на свою металлопродукциюЧитать полностью

При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали начать контрмер. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Брюно Ле Мэр, Евросоюз, Металлы, Новости Франции, Пошлины, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Туск инициирует более тесное сотрудничество ЕС и НАТО Лидеры ЕС обсудят последствия газовой атаки в Солсбери для РФ Церковь Англии внедряет интернет-пожертвования

Последние новости

Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг" Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
03 Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
04 Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)
05 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238
Новости сегодня
06:39 Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков
06:38 Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi
06:37 Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных
06:30 Целительные вкусные продукты для правильной детоксикации печени
06:24 Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
Добавить комментарий
0