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Макрон выступил с планом популяризации французского языка

Эммануэль Макрон
07:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эммануэль Макрон поставил цель в 1 млрд франкоязычных до 2065 года.

В Международный день Франкофонии и французского языка, определенный ООН, президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план план распространения практики и популяризации французского языка в мире.

Он содержит 30 основных пунктов, а его цель - достижение количества франкофонов в мире до 1 млрд до 2065 года. Сейчас же, по данным Организации Франкофонии, французский язык по распространенности в мире занимает пятое место после китайского, английского, испанского и хинди, сообщает корреспондент.

"Французская средняя школа за рубежом является основой французскоговорящего воспитания. Эта сеть будет объединена и усилена", - заявил Макрон, указав, что географически эти усилия будут направлены в первую очередь на Африку.

В 500 французских школах за рубежом обучается 350 тысяч учеников, цель по новому плану – удвоить их количество.

"Лабораторией Франкофонии" Эммануэль Макрон намерен сделать старинный замок в Виллер-Котре, на расстоянии около 70 км на северо-восток от Парижа. Именно в этом городе в 1802 году родился Александр Дюма-отец. В планах и открытие центров по всему миру для обучения преподавателей французского.

Глава государства также отметил необходимость улучшения доступа к французскому языку для беженцев во Франции.

Новый план, как сообщил президент, имеет конечной целью увеличение количества людей, которые говорят на французском, к 2065 году – до одного миллиарда. Детальный вариант плана будет представлен в следующем году, но уже в этом году начнется подготовка по его пунктам.

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Новости мира, "Франкофония", ООН, Франция, Французкий язык, Эммануэль Макрон.
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