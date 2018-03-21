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Польша активно борется с АЧС

Поросята
09:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В аэропортах выявляют в багаже продукты животного происхождения, которые могут вызвать дальнейшее распространение АЧС.

Управление государственного имущества Польши усилило проверки в аэропортах на предмет выявления в багаже продуктов животного происхождения, которые могут вызвать дальнейшее распространение АЧС на территории Евросоюза. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация "Зеленый фронт". Только в аэропорту им. Шопена в Варшаве в прошлом году конфисковали более 2 тонн таких продуктов.

Запрет на ввоз на территорию Европейского союза из третьих стран продуктов животного происхождения действует из-за угрозы вируса АЧС. На сегодня в аэропортах Польши установлены специальные контейнеры, в которых нужно оставлять запрещеные для транспортировки пищевые продукты.

"Нужно помнить, что вирус АЧС для человека безопасен. Однако выброшенные в помойку продукты или бутерброд на парковке может стать источником заражения кабанов или свиней на территории всей страны", - предостерегает пресс-секретарь Управления государственного имущества в Варшаве Анна Щепанская. Отмечается, что в перечень государств, из которых чаще всего пытаются ввезти пищевые продукты животного происхождения, входят Украина, Россия, Китай, Вьетнам и Армения. Темпы распространения АЧС в Украине пока не спадают. С начала года уже было зафиксировано более 30 новых случаев болезни.

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Новости мира, АЧС, Евросоюз, Польша, Проверки, Свинина.
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