Польша активно борется с АЧС

Управление государственного имущества Польши усилило проверки в аэропортах на предмет выявления в багаже продуктов животного происхождения, которые могут вызвать дальнейшее распространение АЧС на территории Евросоюза. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация "Зеленый фронт". Только в аэропорту им. Шопена в Варшаве в прошлом году конфисковали более 2 тонн таких продуктов.

Запрет на ввоз на территорию Европейского союза из третьих стран продуктов животного происхождения действует из-за угрозы вируса АЧС. На сегодня в аэропортах Польши установлены специальные контейнеры, в которых нужно оставлять запрещеные для транспортировки пищевые продукты.

"Нужно помнить, что вирус АЧС для человека безопасен. Однако выброшенные в помойку продукты или бутерброд на парковке может стать источником заражения кабанов или свиней на территории всей страны", - предостерегает пресс-секретарь Управления государственного имущества в Варшаве Анна Щепанская. Отмечается, что в перечень государств, из которых чаще всего пытаются ввезти пищевые продукты животного происхождения, входят Украина, Россия, Китай, Вьетнам и Армения. Темпы распространения АЧС в Украине пока не спадают. С начала года уже было зафиксировано более 30 новых случаев болезни.