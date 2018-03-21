МИД Польши опасается планов РФ пересмотреть политический порядок в Европе

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал политику России угрозой для своих странах.

Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме, посвященного целям польской внешней политики.

"Угрозой для субъектности Польши в международных отношениях является политика России", - сказал Чапутович.

По его словам, Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе, установленного после 1989 года.

"Инструментами достижения этой цели служат дестабилизация регионов по соседству с Польшей, действия, направленные на обострение политических противоречий внутри отдельных стран и между ними, подрыв трансатлантического единства и углубление раскола в ЕС", - заявил министр.

Среди основных целей Польши Чапутович называет укрепление безопасности в регионе, что опирается на Североатлантический альянс.