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МИД Польши опасается планов РФ пересмотреть политический порядок в Европе

Глава МИД Польши Яцек Чапутович
10:57 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Политика России представляет угрозу для субъектности Польши, заявляет глава МИД.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал политику России угрозой для своих странах.

Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме, посвященного целям польской внешней политики.

"Угрозой для субъектности Польши в международных отношениях является политика России", - сказал Чапутович.

По его словам, Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе, установленного после 1989 года.

"Инструментами достижения этой цели служат дестабилизация регионов по соседству с Польшей, действия, направленные на обострение политических противоречий внутри отдельных стран и между ними, подрыв трансатлантического единства и углубление раскола в ЕС", - заявил министр.

Среди основных целей Польши Чапутович называет укрепление безопасности в регионе, что опирается на Североатлантический альянс.

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Новости мира, МИД Польши, Польша, Россия, РФ, Угроза РФ, Яцек Чапутович.
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