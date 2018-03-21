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Смертная казнь в США: ЕС выступает против при любых обстоятельствах

Смертная казнь
14:18 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Совет Европы обеспокоен планами Трампа относительно смертной казни.

Ведущий орган Европы по правам человека выразил обеспокоенность по поводу планов президента США Дональда Трампа ввести смертную казнь в отношении некоторых наркодилеров в рамках своего плана борьбы с наркоторговлей.

Об этом сообщает The Associated Press.

В заявлении, опубликованном в среду, 21 марта, Совет Европы заявил, что выступает против "смертной казни при любых обстоятельствах". В заявлении говорится, что такая практика является "нечеловеческой и унижает достоинство, и сейчас доказано, что она не является эффективным средством сдерживания".

Как известно, Трамп обнародовал свой план борьбы с наркоторговлей в своей стране, выступая в понедельник в штате Нью-Гемпшир, который сильно страдает из-за наркотиков.

Трамп пообещал помочь сформировать "поколение детей, свободное от наркотиков" и заявил, что страна "должна ввести жесткие меры" в отношении наркоторговцев.

Отмечается, что от наркотиков в США погибло более 42 тысячи человек в 2016 году.

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Новости мира, Борьба с наркоторговлей, Дональд Трамп, ЕС, Смертная казнь в США, Совет Европы, США.
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