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Железнодорожники Франции завтра выйдут на массовую забастовку

Забастовка рабочих во Франции возле скоростного поезда TGV
14:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Массовая забастовка работников транспорта пройдет во Франции в четверг.

Массовая забастовка железнодорожников и персонала других транспортных компаний Франции против реформы трудового кодекса пройдет в четверг в Париже и в других городах страны, сообщают в среду местные СМИ.

Во Франции в четверг будет на 40% сокращено число междугородних поездов. В парижском регионе количество пригородных поездов будет также уменьшено почти в два раза.

Кроме того, к забастовке намерены присоединиться сотрудники аэропортов и авиакомпании Air France. По сообщению Главного управления гражданской авиации Франции, в четверг будут отменены около 40% авиарейсов в аэропортах Орли, Руасси и Бове.

Французские профсоюзы призвали также выйти на забастовку сотрудников государственного сектора, учителей и врачей. Ожидается, что около 15% преподавателей средних и высших учебных заведений не выйдут в четверг на работу, руководство ряда школ Парижа даже отменило занятия.

Недовольство французов вызвано проводимыми в стране трудовыми реформами. Участники забастовки считают, что новые меры французского правительства ухудшают положение сотрудников, в том числе в вопросах, связанных с трудовыми отношениями и пенсиями.

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Все по теме:

Новости мира, Забастовка, Забастовка рабочих, Париж, Реформа трудового кодекса, Транспорт Франции, Франция.
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