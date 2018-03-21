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Президент Словакии согласился сформировать новое правительство

Президент Словакии Андрей Киска
22:34 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости мира: Киска заявил, что он не удовлетворен на все сто процентов относительно состава нового правительства, однако он не хочет выходить за рамки Конституции страны.

Президент Словакии Андрей Киска согласился с предложенным списком министров от Петера Пеллегрини, которому поручено формирование нового правительства, и назначит новый Кабинет министров в четверг, 22 марта. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.sk.

"Я решил завтра (22 марта - Ред.) назначить Пеллегрини на пост премьер-министра, а затем принять его предложение о назначении новых членов Кабмина", - сообщил президент.

Киска заявил, что он не удовлетворен на все сто процентов относительно состава нового правительства, однако он не хочет выходить за рамки Конституции страны.

"Словакия является парламентской демократией, и большинство депутатов поддержали правительство господина Пеллегрини", - добавил он.

Ранее сообщалось, что 20 марта президент Словакии Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией. Президент призвал Пеллегрини представить новое предложение по членам будущего правительства до пятницы.

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26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

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Новости мира, Андрей Киска, Парламент Словакии, Петер Пеллегрини, Словакия.
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