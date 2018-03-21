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Франции грозит транспортный коллапс из-за забастовок

Аэропорт Шарль де Голля
22:55 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Во Франции 22 марта ожидаются значительные перебои в движении транспорта из-за забастовки железнодорожников и авиадиспетчеров.

Таким образом французы намерены отметить общенациональный день протеста против реформ президента Эммануэля Макрона.

"Железная дорога будет выполнять только 40% рейсов. 30% рейсов будут отменены в трех столичных аэропортах - Орли, имени Шарля де Голля и Бове", - заявляют в профсоюзах.

Парижское метро будет работать как обычно, но забастовка будет касаться пригородных поездов, курсирующих из Парижа в пригороды.

22 марта будут также бастовать школьные учителя и персонал.

В пятницу к забастовщикам намерены присоединиться работники Air France.

Профсоюзы объявили, что забастовки будут длится до 28 июня и проходить по два дня через каждые пять. Забастовки могут быть продлены - пока правительство не откажется от сокращений, которые имеют негативное влияние на благосостояние и обеспечение работников, обещают в профсоюзах.

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Новости мира, Забастовка, Париж, Франция, Эммануэль Макрон.
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