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Туск призвал Европу готовиться к новым атакам после отравления Скрипаля

Дональд Туск
23:10 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Туск убежден, что необходимо повысить стойкость к гибридным угрозам.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал Европу готовиться к новым атакам после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Очевидно, что мы должны укрепить нашу готовность к дальнейшим атакам. В частности, мы должны делать это в сотрудничестве с НАТО. И нам необходимо повысить нашу стойкость к гибридным угрозам, таким как подрыв доверия в нашу демократию посредством фейковых новостей и вмешательства в выборы", - говорится в его заявлении.

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"Это особенно актуально в свете последних разоблачений (деятельности) Cambridge Analytica. В этом контексте мы будем прилагать усилия, чтобы гарантировать прозрачность, а также полную защиту частной жизни наших граждан и их личных данных социальными сетями и цифровыми платформам", - отмечается в заявлении Д.Туска.

Как сообщалось ранее, ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлины на сталь и алюминий.

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Новости мира, Гибридные угрозы, Дональд Туск, ЕС, Отравление Сергея Скрипаля.
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