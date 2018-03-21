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Из Германии депортировали более 50 граждан Грузии

Германия-Грузия
23:46 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости мира: Из-за нарушения условий безвизового посещения стран ЕС из Германии депортировали более 50 граждан Грузии.

Германия в среду выслала в Грузию более 50 грузинских граждан, нарушивших условия безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".

По информации телекомпании, 52 гражданина Грузии были отправлены в Тбилиси специальным авиарейсом. В "Имеди" добавили, что в апреле из Германии может быть депортирована еще одна группа граждан Грузии.

Ранее, 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан.

Между тем, на прошлой неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.

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Новости мира, Безвиз, Германия, Граждане Грузии, Депортация, ЕС.
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