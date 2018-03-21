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Из Германии депортировали более 50 граждан Грузии
23:46 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости мира: Из-за нарушения условий безвизового посещения стран ЕС из Германии депортировали более 50 граждан Грузии.
Германия в среду выслала в Грузию более 50 грузинских граждан, нарушивших условия безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".
По информации телекомпании, 52 гражданина Грузии были отправлены в Тбилиси специальным авиарейсом. В "Имеди" добавили, что в апреле из Германии может быть депортирована еще одна группа граждан Грузии.
Ранее, 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан.
Между тем, на прошлой неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.
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