Из Германии депортировали более 50 граждан Грузии

Германия в среду выслала в Грузию более 50 грузинских граждан, нарушивших условия безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".

По информации телекомпании, 52 гражданина Грузии были отправлены в Тбилиси специальным авиарейсом. В "Имеди" добавили, что в апреле из Германии может быть депортирована еще одна группа граждан Грузии.

Ранее, 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан.

Между тем, на прошлой неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.