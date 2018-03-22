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Саркози объявили обвинения

Николя Саркози
01:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Во Франции предъявили обвинения экс-президенту Саркози в рамках дела о незаконном финансировании предвыборной кампании.

Судебные власти Франции предъявили в среду вечером экс-президенту страны Николя Саркози обвинения в нарушениях при финансировании предвыборной кампании, сообщают парижские СМИ.

По информации знакомых с ситуацией источников, речь идет об обвинениях в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств".

До завершения рассмотрения этого дела Н.Саркози останется на свободе, под судебным контролем.

В среду вечером завершился срок содержания под стражей Н.Саркози.

Ранее сообщалось, что Н.Саркози в среду утром вернулся в полицейский участок для продолжения допроса в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года.

Накануне экс-президент был помещен под стражу, однако, по информации телеканала, поздно вечером во вторник его под конвоем отпустили на ночь домой.

Допрос Н.Саркози проходил в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере.

Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании предвыборной кампании, начато парижской прокуратурой весной 2013 года. Однако Н.Саркози по этому делу допрашивают впервые.

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Новости мира, Николя Саркози, Обвинения, Полиция, Франция, Экс-президент Франции.
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