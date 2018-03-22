В Нидерландах подводят итоги референдума о расширении полномочий спецслужб

В Нидерландах в среду прошел референдум по вопросу предоставления правоохранительным органам страны более широких полномочий по наблюдению за гражданами.

Об этом сообщает Reuters.

"Нидерландские избиратели должны были решить, должны ли шпионские агентства иметь возможность устанавливать наблюдение за интернет-трафиком", - говорится в сообщении.

Вынесенный на референдум законопроект предоставляет спецслужбам Нидерландов больше возможностей для слежки за гражданами страны.

Референдум не имеет обязательной силы, но премьер-министр страны Марк Рютте заявил накануне голосования, что его правительство серьезно отнесется к результатам голосования.

"Дело не в том, что наша страна небезопасна, этот закон просто сделает ее более безопасной", - сказал Рютте, агитируя граждан поддержать законопроект.