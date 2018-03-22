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Шефчович: Энергетическую зависимость от России надо сокращать

Марош Шефчович
03:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Марош Шефчович признал необходимость оставаться реалистами и прагматиками и сохранять стабильные отношения с третьими странами-импортерами, играющими важную роль в европейской экономике.

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович подчеркнул важность развития возобновляемых источников энергии, связав это с чрезмерной зависимостью Европы от российского газа.

"Тем более важно принять все необходимые меры, когда мы знаем сегодня, что около двух третей газа, который мы потребляем в Европе, - это импортированный газ. Мы констатируем, что собственное производство уменьшается и что импорт газа, как следствие, будет только увеличиваться в ближайшие годы. И вот тут возникает проблема снабжения российским газом. Доля российского газа в общем неевропейском импорте явно наибольшая, так как она составляет сегодня примерно 40%", - сказал М.Шефчович, выступая в среду в Брюсселе на слушаниях в комитете Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

"Из этого следует, что отношения с Россией в области энергетики играют значительную роль в наших внешних энергетических связях", - отметил еврокомиссар, добавив, что прилагаются большие усилия для гарантии энергетической безопасности, направленные на сокращение зависимости.

Заместитель председателя Еврокомиссии остановился на энергетическом положении Украины и на проблеме транзита газа. "Украина - наш близкий, стратегический партнер. Это сосед Европейского союза, партнер во многих секторах, включая энергетику", - продолжил М.Шефчович.

Он напомнил о подписании во время саммита ЕС-Украина в 2016 году меморандума о взаимопонимании по энергетике, определяющего сотрудничество сторон в этой сфере. В начале апреля нынешнего года, отметил М.Шефчович, будет организовано министерское совещание по энергетической ситуации в Украине.

"Наше энергетическое сотрудничество направлено на модернизацию экономики страны, потому что энергетика - это настоящий краеугольный камень экономического сектора этого государства", - пояснил М.Шефчович, отметив украинские реформы в области энергетики.

Он также обратил внимание на то, что Украина - важный участок транзита российского газа, поставляемого в Европу. При этом еврокомиссар напомнил о перебоях поставок российского газа в ЕС в 2006 и 2009 годах, показавших уязвимость стран Евросоюза.

При этом он заявил: "Нужно признать, что, несмотря на все проблемы на восточной границе Украины, этот транзитный сектор хорошо функционировал последние годы". В то же время, добавил М.Шефчович, транзит газа - это источник дохода для Украины, особенно важный при нынешнем состоянии ее экономики.

Но напряженные отношения между Россией и Украиной, особенно обостренные "российской аннексией Крыма и ужасным конфликтом на востоке Украины", имеют непосредственные последствия для энергетической ситуации в Украине, но также и в Европе, отметил зампред ЕК.

В связи с этим он сослался на решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" (MOEX: GAZP), указав на обеспокоенность ЕС из-за последних мер российской стороны в ответ на вердикт арбитражного суда.

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Новости мира, Европа, Заместитель председателя Еврокомиссии, Марош Шефчович, Российский газ, Россия.
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