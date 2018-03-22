На саммите ЕС в Брюсселе обсудят "дело Скрипаля"

В целом в повестке дня в четверг и пятницу десяток пунктов.

"Мы начнем с торговли, единого рынка, европейского экономического семестра и социальных вопросов. В повестке - Турция, Западные Балканы, Brexit, союз рынков капиталов - обо всем этом пойдет речь. И, кроме того, Россия - инцидент Солсбери", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам на условиях анонимности программу Европейского совета 22-23 марта.

Как сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности".

Он добавил, что на рабочем ужине в четверг вечером лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск.