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На саммите ЕС в Брюсселе обсудят "дело Скрипаля"

ЕС
03:37 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Двухдневный саммит ЕС, открывающийся в четверг в Брюсселе, охватит широкий круг вопросов политического и экономического характера, включая "дело Скрипаля".

В целом в повестке дня в четверг и пятницу десяток пунктов.

"Мы начнем с торговли, единого рынка, европейского экономического семестра и социальных вопросов. В повестке - Турция, Западные Балканы, Brexit, союз рынков капиталов - обо всем этом пойдет речь. И, кроме того, Россия - инцидент Солсбери", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам на условиях анонимности программу Европейского совета 22-23 марта.

Как сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности".

Он добавил, что на рабочем ужине в четверг вечером лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Д.Туск.

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Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Дело Скрипаля, Дональд Туск, ЕС, Саммит ЕС.
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